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时事要闻 | 2015年 7月 15日 星期三 14:43 BJT

中国官媒称伊核协议的达成证明对话谈判是解决伊核问题的正确和有效途径

路透北京7月15日 - 中国《人民日报》周三刊载文章称，伊朗核问题全面协议的达成，证明对话谈判是妥善解决伊朗核问题的唯一正确和有效途径，个别国家武力威胁伊朗和采取单边制裁是不可接受的。

根据协议，美国、欧盟和联合国将解除对伊朗的制裁，以换取伊朗同意长期控制西方怀疑旨在制造核弹的核项目。

《人民日报》文章称，全面协议说明，通过外交协调与合作，可以克服数十年紧张关系和冲突对立的障碍，以合作的态度向世界传递“希望的信号”。

“事实证明，对话谈判是妥善解决伊朗核问题的唯一正确和有效途径，个别国家武力威胁伊朗和采取单边制裁是不可接受的。”

文章称，中国是“坚持政治解决方向”原则的最坚定主张者之一。

文章还称，伊朗核问题全面协议的达成，再次印证了“坚持政治解决方向”的可行性和重要性，为国际社会提供了通过对话解决重大争端的有益实践，将对处理其他地区热点问题包括朝鲜半岛核问题提供积极借鉴。

文章作者署名钟声。

文章指出，“在最艰难的‘最后一公里’谈判中首次超过期限时，中方郑重发出声音：‘我们带来了解决问题的方案和思路。’”

“人们公认，中国的方案和思路在弥合各方分歧方面作用十分突出，功不可没。”（完）

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