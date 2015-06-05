中国呼吁伊核问题谈判各方勿再提出新的要求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月5日 - 中国外交部称，中国外交部长王毅周四出席中俄伊外长会晤时对当前伊核问题谈判形势提出四点看法。
王毅针对当前谈判形势表示，谈判进程进入最后阶段，形势显得更为错综复杂。在此情况下，各方应保持定力，保持耐心，保持谈判进程，争取如期达成全面协议。
王毅表示，鉴于当前形势，中方主张：一要珍惜洛桑谈判取得的成果，这是六国与伊朗共同努力得来的，来之不易；二要在洛桑框架基础上推进下阶段谈判，细化具体文本，各方不应再提出新的要求，防止谈判进程复杂化；三是各方的正当关切都应得到足够重视和合理解决，各方应相向而行，而不是渐行渐远； 四是尽早达成全面协议，有利于维护国际核不扩散体系，有利于中东地区和平与稳定，中方愿继续为此发挥积极和建设性作用。
4月2日，六国与伊朗在洛桑就伊核问题达成暂时性的框架协议，但仍有一些问题悬而未解。
六国与伊朗寻求在6月30日前达成全面协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”