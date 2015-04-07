王毅：中美在伊核谈判中保持良好沟通 为两国关系增添正能量

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透北京4月4日 - 中国外交部长王毅应约同美国国务卿克里通电话时称，中美双方在伊核谈判中保持良好沟通，也为中美关系增添了正能量。
根据中国外交部周五发布的声明，王毅表示，伊核谈判外长会取得重要共识，这是各方把握历史机遇、共同努力的结果。
王毅称：“中美在维护国际核不扩散体系方面负有重要责任。双方在谈判中保持良好沟通，也为中美关系增添了正能量。中方将与包括美国在内的各方紧密协调，为如期达成全面协议继续发挥建设性作用。”
中国外交部声明称，克里表示，美方赞赏中方在新一轮伊核谈判中发挥的重要和建设性作用。
伊朗与六大国在瑞士洛桑经过八天的谈判后，于周四达成框架协议，为解决伊朗核问题扫清道路。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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