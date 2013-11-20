习近平呼吁伊朗在核问题上把握机遇

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京11月20日 -新华社周二报道称，中国国家主席习近平周二应约同伊朗总统鲁哈尼通电话，双方就伊朗核问题等交换了意见。
关于伊朗核问题，习近平在电话中表示，中方希望伊方把握机遇，保持对话势头，同各方寻求最大公约数，争取最好结果。
伊朗与六大国于周三开始将在日内瓦举行新一轮核谈，外交人士希望能达成限制伊朗核项目的初步协议。
决策人士曾称，本周核谈有望达成关于化解伊朗核问题路线图的临时协议。
对于伊朗核谈，习近平表示，中方赞赏伊朗政府采取的积极举措，支持伊朗改善同国际社会关系的努力。
习近平还称，中方将继续在六国机制内施加积极影响，为全面、长期、妥善解决伊朗核问题创造条件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)