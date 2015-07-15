伊核协议之于希拉里：希望与危险并存

路透华盛顿7月14日 （记者 James Oliphant/Amanda Becker） - 对于美国来说，伊朗核协议的达成同时带来了希望和危险。对于美国总统参选人领跑者希拉里来说，这一说法同样适用。

希拉里周二在国会发表演讲对达成核协议表示支持。她别无选择。据她自己承认，她是此次历史性核谈的推动者之一，她向记者表示，她参与了“建立达成此次核谈成果的联盟”，并称赞该协议是“限制伊朗核计划的重要一步”。

同时，希拉里强调要对伊核协议进行严格监控，包括不受限制地进入关键的伊朗核设施，将是核协议成功的关键。若明年当选总统，她将“绝对致力于确保该协议得以遵守”。

尽管希拉里的共和党对手们大多将有关核协议的批评矛头对准了奥巴马，但有些人却对希拉里的角色展开炮轰。在接下来的几周里，随着在国会和竞选过程中就伊核协议展开辩论，这可能是希拉里的对手们会采取的一种进攻路线。

前德州州长里克·佩里（Rick Perry）称，希拉里“将必须向美国人民证明她为何支持允许一个已知的支持恐怖主义的国家朝获取核武器的方向发展。”

伊核协议的批评者称，如果出现这种情况，希拉里将可能承担一些责任。

“她无疑将要承担责任，”智库“外交政策倡议”（Foreign Policy Initiative）高级分析师Tzvi Kahn说道。“如果核协议失败，如果从长远看来核协议最终让伊朗得以获得核弹，我认为她将被认为要对此承担一些责任。”

但尚不清楚这会如何转化成政治上的影响。民意调查显示，美国人普遍支持达成一项核协议，但也对伊朗在执行协议上的可信度深表悲观。

围绕此事的这种不确定性也解释了为何希拉里周二的言辞如此谨慎。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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