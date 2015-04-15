伊朗称不会允许美国国内政治破坏核谈

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透迪拜4月15日 - 伊朗外交部发言人马尔基厄·阿芙哈姆（Marzieh Afkham）周三称，伊朗不会允许美国的国内政治破坏伊朗核谈。美国总统奥巴马稍早承认美国国会有权对最终核协议进行审查。
此前美国国会的共和党人以及一些民主党人向奥巴马施压，要求允许国会对核谈进行审查。
“那与他们的国内事务。与我们打交道的是美国政府，”阿芙哈姆在国家电视台播出的新闻发布会上说道。
六大国与伊朗的核谈已进入最终的微妙阶段，这个事态发展令核谈蒙上了一层不确定性。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。