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时事要闻 | 2015年 4月 15日 星期三 16:39 BJT

伊朗称不会允许美国国内政治破坏核谈

路透迪拜4月15日 - 伊朗外交部发言人马尔基厄·阿芙哈姆（Marzieh Afkham）周三称，伊朗不会允许美国的国内政治破坏伊朗核谈。美国总统奥巴马稍早承认美国国会有权对最终核协议进行审查。

此前美国国会的共和党人以及一些民主党人向奥巴马施压，要求允许国会对核谈进行审查。

“那与他们的国内事务。与我们打交道的是美国政府，”阿芙哈姆在国家电视台播出的新闻发布会上说道。

六大国与伊朗的核谈已进入最终的微妙阶段，这个事态发展令核谈蒙上了一层不确定性。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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