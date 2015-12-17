美议员在伊朗试射导弹后敦促奥巴马不要解除对伊制裁

路透华盛顿12月16日 - 美国多位共和党参议员周三呼吁奥巴马不要解除对伊制裁，称伊朗近期的导弹试射表明伊朗“公然无视其国际义务”。

包括参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）在内的36名共和党参议员签署了一封信件，敦促奥巴马不要解除对伊制裁。按照7月达成的伊核协议，对伊制裁将按计划解除。

路透看到的信件中称，伊朗试射导弹增强了其打击中东地区以色列与美国军队的能力。“这就是为何将伊朗的弹道导弹计划与其核项目分开对待是错的，”信中称。

美国共和党议员以及奥巴马的诸多民主党同僚一直对伊核协议深表质疑。伊朗10月10日进行导弹试射后，他们的忧虑加深。

联合国安理会伊朗问题专家小组周二称，伊朗10月试射可携带核弹头的导弹违反了安理会决议。

伊朗官媒周三援引伊朗国防部长达赫甘称，伊朗不会接受任何对其导弹项目的限制。（完）