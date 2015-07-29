克里警告称美国国会若不通过伊核协议 伊朗将走上发展核武道路

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿7月28日（记者Patricia Zengerle/Doina Chiacu） - 美国国务卿克里周二加紧驳斥对伊核协议的批评之声，他还对议员展开劝说，称美国国会如果拒签伊核协议将使伊朗迅速走上发展核武的道路、并可使用因取消制裁而解冻的数十亿美元资金。
批评者称伊核协议只是临时性的，并不会在长期阻止伊朗获得核武器。在参议院听证会上接受质询数日后，克里对批评言论的回应更加尖锐。
“伊朗已经同意永久限制生产或获取用于核武器的浓缩铀和钚，”克里在众议院外交事务委员会上说道。“至于核查及监控，该协议绝对不包含日落条款。不存在10年、15年、20年、25年的终止生效日期--永远不会终止。”
受到民主党内质疑时克里称：“扼杀该协议并不会使美国更加安全。”
克里与财长雅各布·卢以及能源部长莫尼兹，与总统奥巴马一同努力劝服怀有疑虑的国会议员支持伊核协议。
美国国会将在9月17日决定签署或拒签伊核协议。若遭拒签，奥巴马将不能解除美国对伊朗的大部分制裁，而解除制裁是伊核协议中的关键条款。
克里在听证会上不时失去耐心，称听到太多抱怨，而反对者却并无其它可行方案。
“这一协议旨在阻止伊朗拥有核武器。现在我想听到有人告诉我，在没有该协议的情况下如何阻止伊朗发展核武器。”
克里坚称，不通过伊核协议将导致美国被孤立。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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