美议员在伊朗试射导弹后敦促奥巴马不要解除对伊制裁

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月16日 - 美国多位共和党参议员周三呼吁奥巴马不要解除对伊制裁，称伊朗近期的导弹试射表明伊朗“公然无视其国际义务”。
包括参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）在内的36名共和党参议员签署了一封信件，敦促奥巴马不要解除对伊制裁。按照7月达成的伊核协议，对伊制裁将按计划解除。
路透看到的信件中称，伊朗试射导弹增强了其打击中东地区以色列与美国军队的能力。“这就是为何将伊朗的弹道导弹计划与其核项目分开对待是错的，”信中称。
美国共和党议员以及奥巴马的诸多民主党同僚一直对伊核协议深表质疑。伊朗10月10日进行导弹试射后，他们的忧虑加深。
联合国安理会伊朗问题专家小组周二称，伊朗10月试射可携带核弹头的导弹违反了安理会决议。
伊朗官媒周三援引伊朗国防部长达赫甘称，伊朗不会接受任何对其导弹项目的限制。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导