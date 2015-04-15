伊朗称不会允许美国国内政治破坏核谈

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜4月15日 - 伊朗外交部发言人马尔基厄·阿芙哈姆（Marzieh Afkham）周三称，伊朗不会允许美国的国内政治破坏伊朗核谈。美国总统奥巴马稍早承认美国国会有权对最终核协议进行审查。
此前美国国会的共和党人以及一些民主党人向奥巴马施压，要求允许国会对核谈进行审查。
“那与他们的国内事务。与我们打交道的是美国政府，”阿芙哈姆在国家电视台播出的新闻发布会上说道。
六大国与伊朗的核谈已进入最终的微妙阶段，这个事态发展令核谈蒙上了一层不确定性。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。