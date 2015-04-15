伊朗称不会允许美国国内政治破坏核谈

路透迪拜4月15日 - 伊朗外交部发言人马尔基厄·阿芙哈姆（Marzieh Afkham）周三称，伊朗不会允许美国的国内政治破坏伊朗核谈。美国总统奥巴马稍早承认美国国会有权对最终核协议进行审查。

“那与他们的国内事务。与我们打交道的是美国政府，”阿芙哈姆在国家电视台播出的新闻发布会上说道。