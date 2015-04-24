美国政经：共和党参议员誓言修订审查伊朗核协议的法案

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
委员会的两党议员同意，删除议案中让总统奥巴马感到担忧的条款。奥巴马此前表示，如果该议案威胁到伊朗与大国之间的核谈判，则将予以否决。
由于奥巴马的许多民主党同僚与共和党议员一起支持折衷后的议案，白宫表示，倘若议案在变动不大的情况下获得通过，总统就会签署该议案。
几位共和党人表示，他们可能会提出让民主党感到不满的修正案，例如重新纳入让奥巴马保证伊朗并未支持恐怖主义的条款。
其他议员则希望迫使伊朗承认以色列的生存权，并要求把核协议视为公约，需要获得67位参议员的支持。共和党人在参议院拥有54个席位。
共和党参议员Jim Risch提出在修正案中要求释放在伊朗扣押的三名美国人，并坚持表示这项要求不会成为导致议案流产的“毒丸”。(完) (编译 张荻/许娜；审校 郑茵/张若琪)
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