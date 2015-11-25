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时事要闻 | 2015年 11月 25日 星期三 14:41 BJT

伊朗预计核协议明年1月初开始实施

路透维也纳11月24日 - 伊朗核谈判官员Abbas Araqchi周二称，预计伊朗与世界大国7月达成的核协议明年初开始实施。

“我们预计是1月初，”Araqchi会见国际原子能机构（IAEA）总干事后对记者说道。IAEA负责核实伊朗是否遵守协议承诺。

伊朗将于2月26日举行议会选举，外交官们表示伊朗一直努力在此之前履行核协议承诺。

Araqchi指出，伊朗已经与俄罗斯达成协议，出口一些浓缩铀换取黄饼。黄饼是从铀矿石中提取、用于萃取浓缩铀的原料。

Araqchi表示，只有当IAEA完成所谓的军事层面问题（PMD）的调查后，协议才能执行。

IAEA理事会将于12月15日讨论PMD评估。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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