伊朗预计核协议明年1月初开始实施

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透维也纳11月24日 - 伊朗核谈判官员Abbas Araqchi周二称，预计伊朗与世界大国7月达成的核协议明年初开始实施。
“我们预计是1月初，”Araqchi会见国际原子能机构（IAEA）总干事后对记者说道。IAEA负责核实伊朗是否遵守协议承诺。
伊朗将于2月26日举行议会选举，外交官们表示伊朗一直努力在此之前履行核协议承诺。
Araqchi指出，伊朗已经与俄罗斯达成协议，出口一些浓缩铀换取黄饼。黄饼是从铀矿石中提取、用于萃取浓缩铀的原料。
Araqchi表示，只有当IAEA完成所谓的军事层面问题（PMD）的调查后，协议才能执行。
IAEA理事会将于12月15日讨论PMD评估。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。