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时事要闻 | 2014年 11月 24日 星期一 18:28 BJT

伊朗核谈判料将休会 下月中旬恢复--消息

路透维也纳11月24日 - 接近谈判的消息人士称，伊朗与六国的核谈判料将在周一休会，并于下月恢复，可能在阿曼举行。最新一轮谈判未能敲定最终协议。

关于谈判休会和恢复的细节仍在研究中，但要求匿名的消息人士称伊朗预计暂时不会有新的制裁减免。

核谈判旨在达成协议，按协议逐步取消对伊朗的制裁，以换取该国对核计划进行限制。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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