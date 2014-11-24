伊朗核谈判料将休会 下月中旬恢复--消息

路透维也纳11月24日 - 接近谈判的消息人士称，伊朗与六国的核谈判料将在周一休会，并于下月恢复，可能在阿曼举行。最新一轮谈判未能敲定最终协议。

关于谈判休会和恢复的细节仍在研究中，但要求匿名的消息人士称伊朗预计暂时不会有新的制裁减免。