伊朗核谈判料将休会 下月中旬恢复--消息

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透维也纳11月24日 - 接近谈判的消息人士称，伊朗与六国的核谈判料将在周一休会，并于下月恢复，可能在阿曼举行。最新一轮谈判未能敲定最终协议。
关于谈判休会和恢复的细节仍在研究中，但要求匿名的消息人士称伊朗预计暂时不会有新的制裁减免。
核谈判旨在达成协议，按协议逐步取消对伊朗的制裁，以换取该国对核计划进行限制。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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