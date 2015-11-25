伊朗预计核协议明年1月初开始实施

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳11月25日 - 伊朗核谈判官员Abbas Araqchi周二称，预计伊朗与世界大国7月达成的核协议明年初开始实施。
“我们预计是1月初，”Araqchi会见国际原子能机构（IAEA）总干事后对记者说道。IAEA负责核实伊朗是否遵守协议承诺。
伊朗将于2月26日举行议会选举，外交官们表示伊朗一直努力在此之前履行核协议承诺。
Araqchi指出，伊朗已经与俄罗斯达成协议，出口一些浓缩铀换取黄饼。黄饼是从铀矿石中提取、用于萃取浓缩铀的原料。
Araqchi表示，只有当IAEA完成所谓的军事层面问题（PMD）的调查后，协议才能执行。
IAEA理事会将于12月15日讨论PMD评估。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。