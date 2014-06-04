伊朗核计划长期协议料无法在7月最终期限前达成--外交人士

资料图片：4月9日，欧盟外交事务与安全政策高级代表阿什顿（中左）与伊朗外长扎里夫（中右）在维也纳参加伊朗核谈。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透纽约/安卡拉6月4日 - 外交人士及分析家说，伊朗与世界六大国越来越不可能在7月20日的最后期限之前讨论出一项长期协议，以遏制伊朗核计划，同时作为回报而结束对该国的经济制裁。

根据去年11月24日在日内瓦达成的临时协议，伊朗和美英法德俄中六国必须在7月20日之前达成一项全面的协议。

临时协议规定，如果需要更多时间达成最终协议的话，可以将谈判期延长六个月。

上月在维也纳举行的最新一回合谈判不欢而散，因伊朗想要保留的浓缩离心器数量远超西方国家可以接受的范围。外交人士称，双方对于数量的差距数以万计。

因此，这轮谈判破裂，伊朗和西方国家互相指责对方不切实际。

延长谈判期虽然是一种协商技巧，但看来双方都倾向于这个想法。

**谈判延长是意料之中的结果**

西方官员认为，除非有关各方能够在6月16-20日期间举行的下一轮日内瓦谈判中取得意外性的突破进展，否则谈判延期将成为意料之中的结局。“我们分歧严重，”一位外交官员说道，并补充称谈判进程将是“漫长和复杂的”。

谈判各方曾在上个月表示，他们意图启动最终条约的起草，但全面的起草工作并未真正展开。

法国外交部发言人纳达尔(Romain Nadal)表示，法国认为重点是要达成一个好协议，而非仓促通过什么东西。

一位伊朗官员也告诉路透，“我们需要立刻摆脱制裁的束缚。鉴于此，当这个问题得到彻底解决时，谈判就将有结果了。多商谈几个月不会让任何人受损。”他认为，将谈判截止日期推迟到10月是可以接受的。

**伊朗改革面临危险**

如果核谈判失败，则伊朗国内反对总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)的宗教强硬势力派将增强他们的力量。作为一名实用主义者，鲁哈尼试图改善与美国的关系。

“鲁哈尼已经把所有的赌注都押上了。如果谈判失败，则意味着伊朗改革的失败。”一位与鲁哈尼政府关系密切的官员表示。

如果谈判能够延期，那么奥巴马政府可以寻求国会的批准。美国官员对路透表示，他们有信心最终获得国会授权，但事实看起来他们或许要经过一番争斗才能得到国会通过。

国会议员们已经表达出对谈判可能延期的关切。共和党议员Kerry Bentivolio上周指出，奥巴马政府没有及时有效的向国会披露有关核谈判的进展情况。

不过在私下里，政府官员认为国会不太可能冒着被指责的风险来阻碍谈判。“国会那帮家伙不会愿意背负起破坏谈判的骂名。”一位美国官员说道。（完）

(编译 李婷仪/高琦 审校 许娜/艾茂林)

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