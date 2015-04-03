伊朗与六国就伊核问题达成初步协议

伊朗与六大国周四就至少在10年内限制伊朗核计划一事达成框架性协议，向着达成全面协议从而结束12年来的边缘外交政策、威胁和对抗迈出了一步。这个框架协议的成功还取决于6月30日前是否可以达成协议，而且在最终协议达成之前，对伊朗的制裁仍将保持不变。许多细节仍需要敲定，接近谈判的外交官表示，协议并不牢靠。