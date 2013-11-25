伊朗核谈判达成突破性协议 以削减核计划换取制裁松绑

2013年11月24日，德国、英国、中国、美国、法国、俄罗斯、欧盟和伊朗外交高官就伊朗问题在日内瓦举行会谈。 REUTERS/Carolyn Kaster

* 伊朗获得有限的制裁松绑

* 以色列谴责协议为“历史性错误”

* 双方强硬派可能削弱协议效力

路透日内瓦11月24日 -伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始，由此将减少全面中东战争爆发的风险。

伊朗与美国、法国、德国、英国、中国和俄罗斯达成的这份初步协议旨在缓解长期恶化的僵局，已获得伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的支持。

但伊朗的头号敌人同时也是美国的盟友--以色列，却抨击该协议为“历史性错误”。美国国会中的批评人士也很快表示担忧，部分人担心朝鲜(北韩)的核计划有失控的可能，但他们预计国会或许将给该协议一次尝试的机会。

双方经过漫长而曲折的谈判，在日内瓦半夜时间宣布了这项协议。美国总统奥巴马称该协议切断了伊朗制造核弹的可能途径。奥巴马在2008年首次参选美国总统之前就寻求与伊朗改善关系。

白宫表示，奥巴马希望就这一点安抚以色列，周日与该国总理纳坦亚胡通电话时称，美国将坚守对以色列的承诺。奥巴马称，他希望立即与以色列就全面解决伊朗核问题展开磋商。

该协议将令伊朗停止最为敏感的核活动，包含多项重建信心的举措，以缓和数十年来的紧张形势，并最终缔造更加稳定、安全的中东。

美国一名高级官员称，美国在最近数月的确曾与伊朗另外举行过直接会谈，以促使通过外交途径达成核协议。

伊朗外长兼首席谈判代表扎里夫(Mohammad JavadZarif)从日内瓦回到伊朗时受到英雄般的欢迎，显示出饱受制裁和孤立困苦的伊朗民众如释重负的感觉。

扎里夫在接受国家电视台专访时表示，伊朗将很快开始执行协议，并准备就最终协议进行谈判。

扎里夫称，“未来几周...将开始实施第一阶段的计划。同时，我们明天准备好开始进行最终协议的谈判。”

他稍早曾表示协议“仅是第一步”，并称“我们需要开始朝着恢复信心努力，过去我们则在反向而行。”

美国国务卿克里在与英国外交大臣黑格会晤时也表示，周日达成的协议只是个开端。

克里表示，“现在真正困难的阶段开始了，达成全面的协议需要在核查、透明度和可靠性等方面做出重大努力。”

欧盟执委会副主席、外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(CatherineAshton)称，协议为随后进行的有关全面解决方案的磋商创造了时间和空间。

但以色列总理纳坦亚胡谴责该协议保留了伊朗的核燃料生产基础设施，“昨夜在日内瓦达成的协议不是历史性的协议，是个历史性的错误。”

他对内阁表示，“现在全世界变得危险，因为最危险的国家朝着获得最危险的武器迈出了重要一步。”

他重申了以色列对伊朗采取军事行动的威胁，即便其安全内阁的一位成员承认初步协议降低了这个选项的可能性。

奥巴马深夜在白宫明确表示，若伊朗在临时协议涵盖的六个月期限内不遵守承诺，美国将取消制裁豁免并“逐步增加施压”。

**给予奥巴马空间**

一些分析师指出强硬派可能会采取行动破坏协议，不管是把向西方开放视为洪水猛兽的伊朗革命卫队(RevolutionaryGuards)，还是美国国会中的批评人士。

不过，尽管美国共和党和民主党参议员对协议表示了质疑，国会看似仍会给奥巴马空间，以观协议会否奏效。

协议并不需要获得国会批准，奥巴马将动用行政权力来暂停某些制裁行动。部分参议员数月来一直在讨论对伊朗实施更严厉的制裁，这或将惹怒伊朗，让周日达成的协议面临威胁。

不过，深具影响力的民主党参议员已经明确表示，对伊朗施加任何新的制裁，在生效之前都将为达成最终协议留出六个月的时间窗口。

西方长期以来一直怀疑伊朗试图秘密发展核武器，但伊朗对此予以否认，称其核项目是为了满足人口迅速增长产生的电力需求。

**限制铀浓缩活动**

美国称，该协议阻止了伊朗发展核项目，包括建设能够生产钚的Arak重水反应堆。钚是另一种制造原子弹的材料，该项目令西方十分担忧。

美国官员称，协议将令伊朗提纯度为20%的浓缩铀库存失效；如果纯度再高一些，将达到制造原子弹的要求。协议并规定联合国可以进行更加频繁的检查。

美国的一份文件称，伊朗也承诺暂停纯度高于5%的浓缩活动，这个浓缩纯度适合核电站运行，这也是伊朗宣称的用途。

作为回报，伊朗可能获准进行贸易，其在黄金和贵金属贸易方面的潜在收入可能达到15亿美元；此外对其汽车行业的部分制裁有望暂停，石化产品出口也有可能恢复。

不过美国官员称，协议虽然使美国暂停进一步削减伊朗原油出口，但也不允许伊朗扩大原油供给，也不允许西方能源投资者进入该国。

伊朗原油出口暂时将维持在明显减少后的水平。“如果伊朗履行承诺，42亿美元的原油贸易收入将允许分期转账，”白宫文件称。

制裁的主要部分--包括西方对伊朗原油实施禁运和禁止伊朗使用国际金融系统，仍维持不变，将取决于就完全消除伊朗核武器危险所达成的最终协议。

“根据当前的制裁，这70亿美元只占伊朗在第一阶段协议执行期间所受制裁的很小一部分”白宫表示，“伊朗近1,000亿美元外汇中绝大部分都是无法动用的。”

**鲁哈尼上任后出现的改变**

伊朗各界领袖对此协议表示欢迎。

“这将为进一步的明智行动奠定基础。毫无疑问，真主的保佑和伊朗人民的祈祷促成了谈判成功，”握有最高权力的资深强硬派领导人哈梅尼在写给伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)的信中表示。伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社公布了这封信。

鲁哈尼表示，“谈判的结果表明...世界大国承认了伊朗的核权力。”鲁哈尼是温和派人士，6月时以绝对优势当选总统。他承诺与世界“建设性地接触”并争取解除制裁。

鲁哈尼努力修复其激进派前任阿玛迪内贾(MahmoudAhmadinejad)所破坏的外交桥梁，并成功赢得哈梅尼的支持，使得谈判得以重启。(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵)

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