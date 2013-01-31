伊朗拟更新纳坦兹核设施铀浓缩设备

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透维也纳1月31日 - 一名外交官周四表示，伊朗已告知国际原子能机构，该国计划在纳坦兹(Natanz)核设施现场使用更现代化的铀浓缩离心机。
此举或许可加快伊朗铀浓缩速度，并加剧西方国家以及以色列对伊朗核计划目标的忧虑。
这位要求匿名的外交官表示，伊朗已在签署日期为1月23日的信函中告知国际原子能机构上述计划。
伊朗在信中称，将在纳坦兹核设施使用一种名为IR-2m最新型离心机。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。