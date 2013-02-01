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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 12:04 BJT

伊朗拟更新纳坦兹核设施铀浓缩设备

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳1月31日 - 一名外交官周四表示，伊朗告知国际原子能机构，该国计划在纳坦兹(Natanz)核设施现场使用更现代化的铀浓缩离心机。

此举或许可加快伊朗铀浓缩速度，并加剧西方国家以及以色列对伊朗核计划目标的忧虑。

这位要求匿名的外交官表示，伊朗已在签署日期为1月23日的信函中告知国际原子能机构上述计划。

伊朗在信中称，将在纳坦兹核设施使用一种名为IR-2m最新型离心机。（完） (编译：靳怡雯 发稿：王凤昌)
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