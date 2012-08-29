专家：若以色列攻击伊朗 不太可能引发大的辐射风险

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透奥斯陆/维也纳8月28日电（记者 Alister Doyle/Fredrik Dahl）---专家们表示，即便以色列攻击伊朗核设施，除非布什尔反应堆被破坏，否则不太可能引发像福岛核电站那样规模的灾难。
攻击虽不会造成高强度辐射，但可能会导致有毒化学物质释放，在当地造成污染，影响人体健康及环境。当年海湾战争期间，美国率领多国力量对伊拉克核设施进行打击，就造成了这种情况。
国际原子能机构前总干事布利克斯（Hans Blix）称，“我推测辐射影响不会很大。”
忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）核专家莱曼（Edwin Lyman）称，“（以色列攻击伊朗铀浓缩工厂）可能会造成一些化学风险，但我认为这仅限於工厂附近地区。”
近期以色列一些政治家的激烈言论，引发了关於以色列可能在美国11月总统大选前袭击伊朗核设施的猜测。华府称仍有时间通过外交施压，但美国可能会被卷入伊朗和以色列之间的战争。
大多数专家认为，以色列可能不会攻击海湾沿岸的伊朗布什尔核反应堆。若该反应堆被攻击，则可能引发福岛核电站那样大规模的辐射，会波及整个中东地区，包括以色列。
而若攻击伊朗其他核设施，则可能仅对当地的健康和环境造成风险。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。