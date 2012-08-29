专家：若以色列攻击伊朗 不太可能引发大的辐射风险

路透奥斯陆/维也纳8月28日电（记者 Alister Doyle/Fredrik Dahl）---专家们表示，即便以色列攻击伊朗核设施，除非布什尔反应堆被破坏，否则不太可能引发像福岛核电站那样规模的灾难。

攻击虽不会造成高强度辐射，但可能会导致有毒化学物质释放，在当地造成污染，影响人体健康及环境。当年海湾战争期间，美国率领多国力量对伊拉克核设施进行打击，就造成了这种情况。

国际原子能机构前总干事布利克斯（Hans Blix）称，“我推测辐射影响不会很大。”

忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）核专家莱曼（Edwin Lyman）称，“（以色列攻击伊朗铀浓缩工厂）可能会造成一些化学风险，但我认为这仅限於工厂附近地区。”

近期以色列一些政治家的激烈言论，引发了关於以色列可能在美国11月总统大选前袭击伊朗核设施的猜测。华府称仍有时间通过外交施压，但美国可能会被卷入伊朗和以色列之间的战争。

大多数专家认为，以色列可能不会攻击海湾沿岸的伊朗布什尔核反应堆。若该反应堆被攻击，则可能引发福岛核电站那样大规模的辐射，会波及整个中东地区，包括以色列。

而若攻击伊朗其他核设施，则可能仅对当地的健康和环境造成风险。（完）

编译：程芳 发稿：朱淑珍

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