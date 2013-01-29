世界大国寻求2月与伊朗举行核谈判

路透布鲁塞尔1月28日 - 世界大国已要求伊朗就其核问题在2月举行新一轮会谈，同时对德黑兰不愿就协商安排出时间表表示失望。

欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿的发言人Michael Mann周一称，阿什顿代表美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国建议与伊朗在1月底举行会谈，但伊朗方面没有同意。

Mann在布鲁塞尔一个新闻发布会上表示，“伊朗没有接受我们提出的1月28日和29日在伊斯坦布尔举行会谈的提议，因此我们提出了在2月份举行会谈的新日期。”

“自12月份以来我们不断提出日期。伊朗方面迄今尚未同意，令我们很失望，”他说道。

新一轮伊朗核谈判原本定于1月举行，但因谈判双方争执不断，令进展受阻。

伊朗官员否认会谈被推迟是伊朗方面的责任，称西方国家应该负责，因西方希望等到去年11月美国大选之后，结果丧失了机会。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）周一援引该国外长萨利希的话称，“我们一直表示我们愿意协商，直到产生结果，我们从未中断谈判。”（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。