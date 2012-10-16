中国批评欧盟对伊朗实施新制裁

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透北京10月16日电---中国周二批评欧盟就伊朗核项目对其实施新制裁，再次呼吁通过对话解决僵局。
欧盟此次制裁的目标是伊朗油气行业的大型国有企业，并加强对伊朗央行的限制，加大对伊朗的施压力度。
中国外交部发言人洪磊在每日例行的新闻吹风会上表示，“我们反对对伊朗实施单边制裁。我们认为施压、制裁无法从根本上解决伊朗问题，反而会使问题复杂化、严重化，加剧对抗，也不利於地区和平与稳定。”
他并表示，“中方始终认为，对话和合作是妥善解决伊核问题的唯一正确途径，有关各方应加强对话合作，显示灵活，寻求务实的解决方案，尽早举行新一轮对话。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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