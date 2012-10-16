中国批评欧盟对伊朗实施新制裁

路透北京10月16日电---中国周二批评欧盟就伊朗核项目对其实施新制裁，再次呼吁通过对话解决僵局。

欧盟此次制裁的目标是伊朗油气行业的大型国有企业，并加强对伊朗央行的限制，加大对伊朗的施压力度。

中国外交部发言人洪磊在每日例行的新闻吹风会上表示，“我们反对对伊朗实施单边制裁。我们认为施压、制裁无法从根本上解决伊朗问题，反而会使问题复杂化、严重化，加剧对抗，也不利於地区和平与稳定。”

他并表示，“中方始终认为，对话和合作是妥善解决伊核问题的唯一正确途径，有关各方应加强对话合作，显示灵活，寻求务实的解决方案，尽早举行新一轮对话。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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