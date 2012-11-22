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时事要闻 | 2012年 11月 22日 星期四 10:17 BJT

大国希望尽快举行新一轮伊核会谈

路透布鲁塞尔11月21日电---欧盟外交政策负责人发言人表示，六个主要国家致力于与伊朗尽快举行新一轮核谈判。

中国、俄罗斯、美国、英国、法国和德国的官员周三在布鲁塞尔会晤，计划与伊朗进行进一步接触。

该发言人周三表示：“六国依然一道努力寻求通过外交途径解决伊朗核问题。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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