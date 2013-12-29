中东情势：伊朗与六大国将重启谈判，完善日内瓦协议细节

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透布鲁塞尔/安卡拉12月27日 - 伊朗和全球六大主要国家的专家周一将齐聚日内瓦，就如何展开上月达成的里程碑式核协议继续磋商，他们希望在协议生效之前能解决许多的技术性问题。
欧盟外交政策负责人阿斯顿的发言人称，目前谈判计划持续一天。
自伊朗11月24日同意限制其最敏感的核工程以来，已经进行了两轮谈判。
核问题专家需要商定协议何时予以执行，并使欧盟和美国放松对伊朗的经济制裁。
谈判的关键障碍似乎在于，在解除部分制裁之前，西方国家将预先获得哪些信息，可断定伊朗达到了协议要求。
其他未解决的问题涉及具体怎样放宽制裁、以及伊朗做出让步的实际细节。
六大国的外交官称，希望到1月下半月，协议能完全落实。
谈判的重启处于一个敏感时期。伊朗的强硬派反对上月达成的日内瓦协议，称之为政府向“美国压力投降”。
一个由100名伊朗强硬派议员组成的团体正发起一项议案，责成政府在美国对伊实施新制裁时将铀浓缩纯度提高至60%。在这个水平如果继续浓缩，将能够生产可用于原子弹的材料。
目前还不清楚这个议案是否会在该国拥有290席的议会讨论，因为伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)重申支持日内瓦谈判。如果议案在议会通过，还需要经过一个宪法监督机构的批准才能成为法律。
伊朗议员称这个议案是对“美国敌意措施”的回应。他们指的是上周26名美国参议员牵头通过一项立法，规定如果伊朗不遵守日内瓦协议，将对其实施新制裁。
为了安抚国内的强硬派人士，伊朗核问题首席谈判代表、原子能组织主席萨利希(Ali Akbar Salehi)称，伊朗通过建设新一代的离心机，正在测试效率更高的铀浓缩技术。
伊朗原子能组织发言人在12月7日宣布，更先进的新一代离心机的初步测试已经完成。
伊朗驳斥了西方对其核工程具有军事目的的担忧，称其在发电和医学研究方面需要用到核能。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。