伊朗与国际原子能机构谈判失败引发对抗忧虑

路透维也纳/德黑兰2月23日电（记者 Fredrik Dahl/Parisa Hafezi）---国际原子能机构(IAEA)的最新行动未能令伊朗放弃核计划，导致市场担忧伊朗与西方国家进行对抗，将油价推至九个月高位。

美国周三谴责伊朗不配合国际原子能机构，称此举表明伊朗不愿在核问题上遵守国际义务。

不过伊朗最高领导人哈梅内伊则表示，伊朗不会屈服于国际压力改变核政策。

“在真主的保佑下，伊朗不理会西方的宣传，坚定认真地推进核项目。施压、制裁和暗示都没用。伊朗的核计划无法阻止。”哈梅内伊在国家电视台上说道。

国际原子能机构希望检查位於德黑兰东南Parchin的一个工厂，因该机构认为此处有一个设备测试爆炸物。但是国际原子能机构称，伊朗“拒绝接受检查”。

国际原子能机构此行未能成功，伊朗与美国、中国、俄罗斯、英国、法国和德国的谈判也就无法重启，外界越发觉得伊朗认为自己已被逼上绝路。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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