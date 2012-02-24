伊朗与国际原子能机构谈判失败引发对抗忧虑

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透维也纳/德黑兰2月23日电（记者 Fredrik Dahl/Parisa Hafezi）---国际原子能机构(IAEA)的最新行动未能令伊朗放弃核计划，导致市场担忧伊朗与西方国家进行对抗，将油价推至九个月高位。
美国周三谴责伊朗不配合国际原子能机构，称此举表明伊朗不愿在核问题上遵守国际义务。
不过伊朗最高领导人哈梅内伊则表示，伊朗不会屈服于国际压力改变核政策。
“在真主的保佑下，伊朗不理会西方的宣传，坚定认真地推进核项目。施压、制裁和暗示都没用。伊朗的核计划无法阻止。”哈梅内伊在国家电视台上说道。
国际原子能机构希望检查位於德黑兰东南Parchin的一个工厂，因该机构认为此处有一个设备测试爆炸物。但是国际原子能机构称，伊朗“拒绝接受检查”。
国际原子能机构此行未能成功，伊朗与美国、中国、俄罗斯、英国、法国和德国的谈判也就无法重启，外界越发觉得伊朗认为自己已被逼上绝路。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。