伊朗称永不关闭福尔多铀浓缩设施

路透迪拜2月17日 - 伊朗学生通讯社周日引述伊朗议员Alaeddin Boroujerdi的话称，伊朗永远不会关闭福尔多（Fordow）铀浓缩设施。

伊朗最早在2006年就开始在山里建设该设施，以保护其免受攻击。

上周路透报道称，各大国计划提出放松对伊朗的黄金和其他贵金属贸易限制，以换取伊朗关闭福尔多铀浓缩设施。

Boroujerdi是伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席。伊朗学生通讯社引述他的话称：“福尔多（设施）永远不会关闭，因为我们的国家责任是要能够保护我们的核设施以及其他关键设施不受敌人威胁。”

他补充道：“这个（关闭福尔多的）提议，是存心想帮助犹太复国主义政权（以色列）。”

以色列曾表示，如果外交和制裁手段都不能遏制伊朗的核计划，以色列将攻击伊朗。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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