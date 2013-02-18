伊朗称永不关闭福尔多铀浓缩设施

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透迪拜2月17日 - 伊朗学生通讯社周日引述伊朗议员Alaeddin Boroujerdi的话称，伊朗永远不会关闭福尔多（Fordow）铀浓缩设施。
伊朗最早在2006年就开始在山里建设该设施，以保护其免受攻击。
上周路透报导称，各大国计划提出放松对伊朗的黄金和其他贵金属贸易限制，以换取伊朗关闭福尔多铀浓缩设施。
Boroujerdi是伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席。伊朗学生通讯社引述他的话称：“福尔多（设施）永远不会关闭，因为我们的国家责任是要能够保护我们的核设施以及其他关键设施不受敌人威胁。”
他补充道：“这个（关闭福尔多的）提议，是存心想帮助犹太复国主义政权（以色列）。”
以色列曾表示，如果外交和制裁手段都不能遏制伊朗的核计划，以色列将攻击伊朗。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。