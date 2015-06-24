哈梅内伊排除伊朗长期冻结核研发工作的可能

路透安卡拉6月23日 （记者 Parisa Hafezi） - 伊朗国家电视台报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊周二排除了长期冻结伊朗核开发工作的可能，并称一旦伊朗与六大国达成最终核协议，对伊制裁应立刻解除。

英法德中俄美六大国希望与伊朗在6月30日前达成一项具有里程碑意义的核协议；作为协议的一部分，六大国希望伊朗遵守暂停至少十年核开发的承诺。

作为交换，六大国则承诺解除对伊制裁。

“长期冻结伊朗的（核）研发工作，譬如冻结10年或者12年，是无法接受的，”哈梅内伊在直播演讲中表示。

伊朗应在多大程度上做到公开透明、从而缓解外界对该国秘密寻求研发核弹的疑虑，对于这一点的争议，以及解除对伊制裁的时机和速度，一直是达成最终伊核协议的两大症结。

“一旦我们签署了核协议，联合国安理会、美国国会或美国政府应立刻解除对伊朗施加的所有金融和经济制裁，”哈梅内伊表示。

哈梅内伊指责美国意图消灭伊朗的核工业。“美国正在寻求完全摧毁我们的核工业，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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