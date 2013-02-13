伊朗承认将部分浓缩铀转化为核燃料

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透迪拜2月12日（记者 Yeganeh Torbati） - 伊朗周二承认正在将部分高等级浓缩铀转化为核燃料，此举将有助于阻止该国与西方就其核项目的争议。
伊朗将浓缩铀转化为核燃料，是减缓其浓缩铀库存增长的途径之一。到今年年中时，伊朗的浓缩铀库存预计将达到以色列无法容忍的水平，而伊朗总统选举令核谈空间受限。伊朗将在6月举行总统选举。
在每周的记者会上，伊朗外交部发言人梅赫曼帕拉斯特（Ramin Mehmanparast）被问及关于路透报道该国将少量20%浓缩铀转化为核燃料一事。
“这项工作正在进行之中，（伊朗）已将相关报告全部提交给国际原子能机构（IAEA），”伊朗官方通讯社IRNA引述梅赫曼帕拉斯特的话称。
这是伊朗首次承认将少量20%浓缩铀转化为核燃料。
伊朗生产高等级浓缩铀令世界大国感到担忧，因为该国在技术上距离拥有制造核武器所需的90%纯度浓缩铀仅一步之遥。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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