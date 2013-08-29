伊朗拟调试逾千台先进离心机--IAEA

路透维也纳8月28日（记者 Fredrik Dahl） - 国际原子能机构（IAEA）季度报告显示，伊朗计划对1,000台左右已安装好的先进铀浓缩离心机进行调试。此举或令憧憬伊朗在新总统领导下改变核计划的西方国家感到担忧。

IAEA报告还提供了伊朗核项目的相关进展情况，这些进展可为伊朗与世界大国的外交谈判争取时间。

该机构称，伊朗几天前向其通报，Arak研究反应堆调试运行的时间从原定的明年初向后推迟。

此外，自IAEA 5月公布上一份季度报告以来，伊朗最敏感的核原料库存几乎没有增长，仍低于以色列申明的可触发军事行动的“红线”水准以下。

IAEA报告称，伊朗在纳坦兹地下工厂安装了总计1,008台新一代离心机，并计划对这些离心机的性能进行调试。报告没有提供相关时间表。伊朗从今年2月开始安装新一代离心机，引发了西方国家的担忧。

报告称，这些离心机已处于“真空”状态。这是离心机启动运行的关键一步。

西方国家和以色列对伊朗引进先进离心机的进展极为关注，因为后者会加快伊朗积蓄制造核弹所需材料的速度。

报告还称，伊朗已开始生产供Arak重水研究反应堆的核燃料，但是已经将原定于2014年一季度开始的反应堆调试运行时间推后。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。