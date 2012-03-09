六大国敦促伊朗向核查人员开放军事基地

路透维也纳3月8日电（记者 Fredrik Dahl）---六大国周四联合呼吁伊朗履行承诺，允许国际核查人员参观该国一处军事基地。国际原子能机构（IAEA）认为，伊朗在该军事基地可能进行了研发原子弹的爆炸试验。

六大国联合发出呼吁，不仅表明他们在重启与伊朗的高层会谈前观点一致，也意味他们对伊朗核项目本质的忧虑加深。

美国总统奥巴马此前曾表示，重启核谈为外交解决伊朗问题提供了一个“机会窗口”。伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）对奥巴马此言表示欢迎，但指出美国同时采取的“迫使伊朗人民屈服”的行动，对伊朗实施严厉制裁是受到错觉的驱使。

为了增大施压力度阻止伊朗的核活动，美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国利用IAEA理事会召开会议之际，敦促伊朗尽快允许（核查人员）进入帕琴（Parchin）军事基地。

伊朗与IAEA核查人员分别於1月和2月举行过会谈，但都是无果而终。六大国对此也表示关切，称“在IAEA要求下，包括允许进入按IAEA要求的伊朗相关地点……我们敦促伊朗履行承诺，允许（核查人员）进入帕琴。”

伊朗已经表示，核查人员可以参观帕琴，但前提是必须达成解决伊朗与IAEA所有剩余问题的广泛协议。西方外交人士认为，这是伊朗惯用的拖延战术之一。

伊朗驻IAEA代表苏丹尼耶（Ali Asghar Soltanieh）在理事会会议後对记者表示，外界对帕琴基地相关的猜疑是“幼稚”且“荒唐的”，但他没有提供进一步的详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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