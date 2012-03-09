六大国敦促伊朗向核查人员开放军事基地

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透维也纳3月8日电（记者 Fredrik Dahl）---六大国周四联合呼吁伊朗履行承诺，允许国际核查人员参观该国一处军事基地。国际原子能机构（IAEA）认为，伊朗在该军事基地可能进行了研发原子弹的爆炸试验。
六大国联合发出呼吁，不仅表明他们在重启与伊朗的高层会谈前观点一致，也意味他们对伊朗核项目本质的忧虑加深。
美国总统奥巴马此前曾表示，重启核谈为外交解决伊朗问题提供了一个“机会窗口”。伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）对奥巴马此言表示欢迎，但指出美国同时采取的“迫使伊朗人民屈服”的行动，对伊朗实施严厉制裁是受到错觉的驱使。
为了增大施压力度阻止伊朗的核活动，美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国利用IAEA理事会召开会议之际，敦促伊朗尽快允许（核查人员）进入帕琴（Parchin）军事基地。
伊朗与IAEA核查人员分别於1月和2月举行过会谈，但都是无果而终。六大国对此也表示关切，称“在IAEA要求下，包括允许进入按IAEA要求的伊朗相关地点……我们敦促伊朗履行承诺，允许（核查人员）进入帕琴。”
伊朗已经表示，核查人员可以参观帕琴，但前提是必须达成解决伊朗与IAEA所有剩余问题的广泛协议。西方外交人士认为，这是伊朗惯用的拖延战术之一。
伊朗驻IAEA代表苏丹尼耶（Ali Asghar Soltanieh）在理事会会议後对记者表示，外界对帕琴基地相关的猜疑是“幼稚”且“荒唐的”，但他没有提供进一步的详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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