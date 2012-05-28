伊朗称IAEA未给出参观帕琴基地的充足理由

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透迪拜5月27日电（记者 Marcus George）---伊朗媒体报导称，国际原子能机构（IAEA）没有给出访问伊朗帕琴基地的充足理由。IAEA怀疑该基地可能存在发展核武器的试验。
上周国际原子能机构发布的报告称，卫星图片显示帕琴基地“活动频繁”。
伊朗官员拒绝外界访问该基地，称其是军事基地。
“国际原子能机构没有向我们提供原因和文件，说服我们允许他们访问帕琴基地，”伊朗法尔斯通讯社周六引述伊朗原子能组织领导人Fereydoun Abbasi-Davani的话报导称。
去年11月，一份国际原子能机构报告称，发现伊朗於2000年在帕琴建造了一个进行试验的大型安全壳，并称这可能是伊朗研发武器的强烈信号。
上周的报告中，国际原子能机构并未详细阐述他们认为当地正在从事何种活动，但是西方外交官怀疑伊朗正试图清除所有证据。伊朗驳斥了这一指控。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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