伊朗称IAEA涉该国核问题报告带有政治动机

路透迪拜8月31日电---伊朗议员贾拉里（Kazem Jalali）周五称，国际原子能机构（IAEA）报告中关於伊朗将一个地下掩体中的铀浓缩离心机数量加倍的说法带有政治动机。

IAEA周四发布的报告暗示，尽管伊朗核设施面临遭到以色列或美国军事打击的威胁，该国仍快速提升福尔多（Fordow）核设施的铀浓缩能力。福尔多铀浓缩工厂深埋于地下，以防遭到任何军事打击。

“在伊朗召开不结盟运动峰会期间发布这一报告，只能说明它是旨在使德黑兰这一会议蒙上阴影的政治举动，”贾拉里对伊朗学生通讯社（ISNA）表示。

主要大国称伊朗打着民用核能项目的旗帜，试图制造核弹。伊朗政府则坚称该国需要利用核能发电。

“这一报告似乎是心理战的一个场景，因为伊朗能够在不结盟运动峰会上展现权威和国际地位，”贾拉里称。他是伊朗议会国家安全与外交政策委员会成员。

IAEA关於伊朗核问题的季度报告称，在IAEA希望核查的一处军事设施，建筑被拆毁，尘土也被转移。西方外交官认为，伊朗通过此举消灭非法进行核试验的所有证据。

据该报告，福尔多的离心机数量在5月从1,064台增加逾一倍至2,140台。报告还称，新增机器还未开始运行。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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