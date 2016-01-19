鲁哈尼称若西方尊重承诺 伊朗也会遵守伊核协议

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透迪拜1月18日 - 伊朗总统鲁哈尼周一称，只要西方国家遵守其对伊核协议的承诺，伊朗就不会违反该协议。
鲁哈尼称，伊核协议是伊朗外交史上独一无二的范例，伊朗承诺不追求核武器。
国际原子能机构（IAEA）周六发布报告，证实伊朗遵守限制其核项目的协议。欧盟、美国以及联合国随后宣布解除对伊朗持续数年的制裁。
“只要其他方遵守，那我们也会遵守（伊）核协议。”伊朗官方通讯社IRNA援引鲁哈尼与IAEA总干事天野之弥开会时的话称。
天野之弥周日抵达德黑兰，开展准备工作以便引入让IAEA获得更大检查权的措施，从而确保伊朗的核材料用于和平目的。
“即使有一天没有了核不扩散条约（NPT）和IAEA的保障和检查，伊朗也会从道义上认真承诺不追求大规模杀伤性武器。”鲁哈尼说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。