鲁哈尼称若西方尊重承诺 伊朗也会遵守伊核协议

路透迪拜1月18日 - 伊朗总统鲁哈尼周一称，只要西方国家遵守其对伊核协议的承诺，伊朗就不会违反该协议。

鲁哈尼称，伊核协议是伊朗外交史上独一无二的范例，伊朗承诺不追求核武器。

国际原子能机构（IAEA）周六发布报告，证实伊朗遵守限制其核项目的协议。欧盟、美国以及联合国随后宣布解除对伊朗持续数年的制裁。

“只要其他方遵守，那我们也会遵守（伊）核协议。”伊朗官方通讯社IRNA援引鲁哈尼与IAEA总干事天野之弥开会时的话称。

天野之弥周日抵达德黑兰，开展准备工作以便引入让IAEA获得更大检查权的措施，从而确保伊朗的核材料用于和平目的。

“即使有一天没有了核不扩散条约（NPT）和IAEA的保障和检查，伊朗也会从道义上认真承诺不追求大规模杀伤性武器。”鲁哈尼说。（完）