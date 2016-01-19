鲁哈尼称若西方尊重承诺 伊朗也会遵守伊核协议

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜1月18日 - 伊朗总统鲁哈尼周一称，只要西方国家遵守其对伊核协议的承诺，伊朗就不会违反该协议。
鲁哈尼称，伊核协议是伊朗外交史上独一无二的范例，伊朗承诺不追求核武器。
国际原子能机构（IAEA）周六发布报告，证实伊朗遵守限制其核项目的协议。欧盟、美国以及联合国随后宣布解除对伊朗持续数年的制裁。
“只要其他方遵守，那我们也会遵守（伊）核协议。”伊朗官方通讯社IRNA援引鲁哈尼与IAEA总干事天野之弥开会时的话称。
天野之弥周日抵达德黑兰，开展准备工作以便引入让IAEA获得更大检查权的措施，从而确保伊朗的核材料用于和平目的。
“即使有一天没有了核不扩散条约（NPT）和IAEA的保障和检查，伊朗也会从道义上认真承诺不追求大规模杀伤性武器。”鲁哈尼说。（完）
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选