伊朗称与国际原子能机构的核谈判将继续

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透德黑兰2月21日电---伊朗周二表示，伊朗希望与联合国核查机构举行更多会谈。国际原子能机构刚结束为期两天对伊朗的核查，旨在推动伊朗核项目透明化。
这是国际原子能机构核查小组不到一个月内第二次前往伊朗，就伊朗核项目举行会谈。伊朗核项目引发联合国制裁，西方也对伊朗石油实施禁运。
西方谴责伊朗秘密寻求制造核武器，伊朗对此予以否认，并称其核项目完全是为和平用途，不会予以放弃。伊朗也表达了重启核谈判的意愿。
国际原子能机构五人组希望，伊朗能回应国际情报机构有关伊朗民用核电项目实为制造核武器幌子的说法。
伊朗学生通讯社（ISNA）援引伊朗驻维也纳国际原子能机构代表苏尔坦尼亚（Ali Asghar Soltaniyeh）的话称：“伊朗与国际原子能机构第二轮有关合作的会谈今晚已在德黑兰结束。”
“未来谈判还将继续。”
核查组负责人纳克厄特斯（Herman Nackaerts）从维也纳启程时表示，希望谈判取得“切实成果”。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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