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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 28日 星期五 14:17 BJT

伊朗提出核查帕琴基地的前提条件

伊朗工人通讯社周三引述该国副外长Hassan Qashqavi的报导称，如果外界放弃威胁伊朗的做法，伊朗将允许联合国核查人员进入帕琴军事基地，外界怀疑该基地被用于与核武器相关的工作。国际原子能机构多次要求进行检查。路透

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