IAEA核查员在伊朗因车祸遇难--媒体

路透维也纳5月8日电(记者 Marcus George)---伊朗媒体报导称，一名在伊朗工作的联合国核查人员周二死於一场汽车事故。

国际原子能机构(IAEA)表示，该机构已获知，两名核查人员卷入到伊朗一场汽车事故中。

IAEA在声明中称，一名韩国籍核查人员在事故中身亡，另一名来自斯洛文尼亚的核查人员受伤，并表示该机构已与伊朗当局联系。

法尔斯通讯社援引伊朗原子能组织的说法报导称，当地时间正午(0730 GMT)，这辆汽车在行驶至阿拉克(Arak)核设施附近时打滑并翻车。

伊朗常驻国际原子能机构大使苏尔坦尼(Ali Asghar Soltanieh)在维也纳表示：“我对国际原子能机构一名核查人员今天在伊朗履职期间在汽车事故中遇难深感难过。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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