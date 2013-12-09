IAEA核查人员参观伊朗重水生产厂

路透迪拜12月8日 -国际原子能机构（IAEA）核查人员周日参观了伊朗一家工厂，从而接受了伊朗开放有争议核项目以供进一步核查的提议。该工厂与与计划建设的可产出核弹燃料的重水反应堆有关。

伊朗与西方国家的关系解冻，还在上月达成了减少核项目以换取部分解除制裁的协议。这令伊朗核项目的透明度增强。

这是两年多来IAEA首次获准派人参观阿拉克（Arak）重水生产厂。该工厂旨在为附近在建的研究用反应堆提供重水。

伊朗ISNA通讯社报道称，IAEA的两名核查人员周六抵达德黑兰，先与伊朗原子能机构的专家会面，随后在晚间前往阿拉克。

“检查工作正在进行，将于今天下午结束，然后他们（核查人员）将返回德黑兰，”伊朗原子能机构发言人BehrouzKamalvandi说。“核查人员今晚将返回维也纳。”

这次核查是IAEA与伊朗单独达成的协议的部分内容。

Kamalvandi对ISNA通讯社称，本周在维也纳召开的会议“很有可能”讨论检查伊朗南部Gachin铀矿场的时间。IAEA表示，该机构希望参观Gachin铀矿场，以便更好地了解伊朗的核项目。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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