IAEA核查人员参观伊朗重水生产厂

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜12月8日 - 国际原子能机构（IAEA）核查人员周日参观了伊朗一家工厂，从而接受了伊朗开放有争议核项目以供进一步核查的提议。该工厂与与计划建设的可产出核弹燃料的重水反应堆有关。
伊朗与西方国家的关系解冻，还在上月达成了减少核项目以换取部分解除制裁的协议。这令伊朗核项目的透明度增强。
这是两年多来IAEA首次获准派人参观阿拉克（Arak）重水生产厂。该工厂旨在为附近在建的研究用反应堆提供重水。
伊朗ISNA通讯社报导称，IAEA的两名核查人员周六抵达德黑兰，先与伊朗原子能机构的专家会面，随后在晚间前往阿拉克。
“检查工作正在进行，将于今天下午结束，然后他们（核查人员）将返回德黑兰，”伊朗原子能机构发言人Behrouz Kamalvandi说。“核查人员今晚将返回维也纳。”
这次核查是IAEA与伊朗单独达成的协议的部分内容。
Kamalvandi对ISNA通讯社称，本周在维也纳召开的会议“很有可能”讨论检查伊朗南部Gachin铀矿场的时间。IAEA表示，该机构希望参观Gachin铀矿场，以便更好地了解伊朗的核项目。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。