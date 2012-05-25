伊朗和六国同意6月继续进行核谈判

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透巴格达5月25日电（记者 Andrew Quinn/Justyna Pawlak）---伊朗和六国同意下个月在莫斯科再次会面，试图通过对话解决长期以来的伊朗核项目争端，但是双方在主要矛盾上鲜有进展。
争端的核心问题是，伊朗坚持有权进行铀浓缩，停止核活动前经济制裁应该取消。伊朗的核项目可能让该国获得生产核武器的能力。
西方国家则坚持伊朗应先停止铀浓缩，才会放松制裁。
双方都有不放弃外交努力的原因。西方国家希望避免以色列威胁轰炸伊朗而引发中东战争的风险，伊朗希望避免西方国家限制其石油出口。
伊朗和六国的外交谈判周四进入第二天，这天是在计划以外。欧盟外交政策高级代表阿什顿表示，明显双方都希望取得进展，并有一些共识，但是仍存在很大的分歧。
“我们将与伊朗保持紧密的联系，为莫斯科的会议做准备，”阿斯顿在巴格达的新闻发布会上称。
下次会议的时间为6月18-19日，是上个月在伊斯坦布尔开始的本轮会谈的第三次会议，会议地点为莫斯科。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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