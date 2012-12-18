伊朗称必须与全球大国结束核谈僵局

路透迪拜12月17日（记者 Yeganeh Torbati） - 据伊朗学生通讯社报导，伊朗外长萨利希周一表示，在伊朗核计划问题上必须找到适当方式化解与大国僵持关系。但是他没有就如何达成这一目标提出新的计划。

世界大国与伊朗下月或重启核问题会谈，以防止久拖不决的伊核争端升级并引发中东地区战争，给脆弱的全球经济造成破坏性影响。

以色列威胁发起军事行动阻止伊朗获得核武器。伊朗方面则否认任何研制核武的目的，并表示若遭受攻击将予以还击。

伊朗学生通讯社援引萨利希的话报导称，“双方（伊朗和全球大国）一致认为他们必须结束当前的僵局。”

伊朗和六大国已经表示，准备再次努力找到谈判解决伊核危机的方案。但是，萨利希称他不知道下次会谈何时能够召开。美国、俄罗斯、法国、中国、英国和德国是与伊朗进行核谈的六方。

六大国上周表示，希望很快与伊朗就会谈的时间和地点达成一致意见。西方官员称，曾提议本月举行会谈，不过现在看来下月更有可能。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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