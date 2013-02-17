哈梅内伊：伊朗不寻求核武器

路透迪拜2月16日电 - 据伊朗媒体报道，伊朗最高领导人哈梅内伊周六表示，伊朗不想拥有核武器，但如果伊朗想拥有，没有任何国家可以阻止其获得。

美国及其一些西方盟友怀疑伊朗或许在民用原子能项目掩护下发展核武能力，而伊朗对此予以否认。

伊朗官员过去曾表示，最高领袖哈梅内伊颁布的一项禁止核武器的宗教法令对伊朗具有约束力，哈梅内伊曾反复表示，伊朗不寻求原子弹。

据伊朗学生通讯社(ISNA)报道，哈梅内伊周六上午表示：“我们认为，(全球)必须消除核武器，我们不想制造核武器。”

“但如果我们不这么想，并决定拥有核武器，没有任何国家可以阻挡我们。”

美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国定于2月26日在哈萨克斯坦与伊朗进行会谈，以解决这一沉疴。伊朗核问题导致联合国对伊朗实施了四轮制裁。

伊朗与国际原子能机构本周的会谈也未能就重启对伊朗原子能项目的调查达成协议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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