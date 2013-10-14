伊朗拒绝西方要求 不愿将核材料运往境外

路透迪拜/维也纳10月13日（记者 Yeganeh Torbati/Fredrik Dahl） - 伊朗周日拒绝了西方让该国将其敏感核材料运往境外的要求，但释放出了在核活动其他方面愿进行协商的信号。

伊朗核问题谈判将于周二在日内瓦举行，这将是该国总统鲁哈尼上任以来的首次谈判。鲁哈尼试图改善伊朗与西方的关系，以便为解除针对该国的经济制裁铺路。

今年6月，鲁哈尼击败艾哈迈迪内贾德当选伊朗总统，引发了通过谈判达成解决伊朗核问题方案的憧憬。伊朗核问题持续已达10年之久，若不解决可能在中东引发新的战争。

伊朗副外长阿拉克奇（Abbas Araqchi）周日的言论可能令西方官员感到失望，后者希望伊朗将纯度为20%的浓缩铀运往境外。

不过，对于该国铀浓缩的其他方面，阿拉克奇的言论则不那么强硬。阿拉克奇将参加周二的核问题谈判。

“当然，对于（铀）浓缩的形式、数量以及不同的水平，我们将进行谈判，但将（核）材料运往境外是我们的红线，”伊朗国家电视台网站援引阿拉克奇的话称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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