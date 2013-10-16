伊朗核谈双方均称判断谈判能否取得进展仍为时尚早

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透日内瓦10月15日（记者 Louis Charbonneau/Fredrik Dahl） - 伊朗周二在日内瓦谈判中向六大国提出解决核问题僵局的建议，但与会双方均警告称，目前断言谈判能否很快取得突破仍为时尚早。
鉴于伊朗展示了与对手接触的意愿，美国首席谈判代表与伊朗谈判代表举行了罕见的双边会谈，一位美国高官称会谈“有帮助”。
在伊朗总统鲁哈尼就任两个月后，该国与六大国开始进行认真的谈判。六大国指的是美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国。
欧盟外交及安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）的发言人Michael Mann称，伊朗的建议“很有用”，但仍有“大量的工作需要做”。
“仍有很长的路要走，”Mann在伊朗与六大国为期两天会议的第一天会议结束后对记者说。他表示希望伊朗周三提供建议的更多细节。
美国白宫警告各方不要期望外交努力很快就能产生结果，称谈判很复杂并有关技术。
伊朗副外长阿拉克奇（Abbas Araqchi）与美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）的会谈是鲁哈尼当选以来两国进行的第三次双边接触。在此之前，美国总统奥巴马与鲁哈尼上月曾通电话。
阿拉克奇在伊朗提交建议后称，僵持多年的谈判能取得突破。但他稍后又表示，尚无法判断是否取得进展。“作出判断还为时尚早，”他对路透说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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