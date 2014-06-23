核问题会谈在即 伊朗拒绝六大国的“额外要求”

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透维也纳6月20日（记者 Parisa Hafezi/Justyna Pawlak） - 伊朗周五对六大国称，不会接受“额外的要求”；此前与六大国进行的谈判没有取得突破性进展，达成协议的最后期限只剩一个月。
美国负责政治事务的副国务卿、美国代表团负责人Wendy Sherman表示，伊朗需要改变态度：“仍不确定伊朗是否真的准备好并愿意采取一切必要措施，让世界确信其核项目是完全和平的。”
在维也纳举行的会谈将于7月2日恢复，重要性很高，六大国寻求与伊朗找到解决方案。
Sherman在为期五天的谈判后指出，伊朗一直强调只想要民用核能源。“如果真是这样，那么就能够达成不错的协议。”
根据去年达成的临时协议，伊朗与美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国需要在7月20日以前达成全面解决方案。
伊朗外长Mohammad Javad Zarif敦促六大国放弃“额外的要求，伊朗不会接受”。
“我们仍未能在主要问题上克服分歧。取得了一些进展，但主要的分歧仍然存在。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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