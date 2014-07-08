哈梅内伊称美以在伊朗核问题上玩“红脸白脸”游戏

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透迪拜7月7日 - 伊朗最高领导人哈梅内伊称，美国和以色列在玩“红脸白脸”游戏，以胁迫伊朗在与西方的核纠纷上作出让步。
“他们让这一切看起来就像是以色列想攻打，但美国进行阻止：一个唱白脸、一个唱红脸的把戏，”哈梅内伊在开斋晚宴（iftar）上对伊朗政界资深人士说。“但我要大声说：他们不攻打的理由是因为代价太高。敌人除了威胁和实施制裁以外，别无他选。”
以色列曾多次威胁称要攻打伊朗核设施，并且对西方盟友目前推动以外交方式劝说伊朗缩减核项目以换取放松对其的经济制裁持怀疑态度。
伊朗坚称其核项目用于和平目的，还称以色列可能拥有的核武器才是对和平的真正威胁。
哈梅内伊称：“大家应当知道，我支持他（鲁哈尼）的政府，并尽我的一切力量来帮助其政府。我相信我们的谈判小组，并且确信他们不会在涉及国家利益问题上让步。”这番讲话对被指责对西方太软弱的伊朗总统鲁哈尼有助益。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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