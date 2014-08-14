哈梅内伊称美伊接触仅限核谈判

路透迪拜8月13日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三称，伊朗与世界大国的核谈判会继续，但与美国就其他问题进行谈判毫无意义。

哈梅内伊的此番言论似乎是对伊朗同美国的关系发出微妙信号。

伊朗与包括美国在内的六大国的核谈判已经达成了一项临时协议，伊朗同意减少一些核活动，以换取西方国家解除部分制裁。

据哈梅内伊在其网站的一份声明，他在伊朗外交人士的一个聚会上称：“除了在某些具体情况下，与美国建立关系或进行谈判没什么好处。”

“当然，在核方面，谈判会继续。到目前为止，（外长）扎里夫先生及其团队着手进行的工作进展良好，而且还会继续，”他说。

伊朗与六大国未能在7月20日最后期限前就伊朗核问题达成全面协议，六国同意将最后期限延长至11月24日。

“我们不会取消（谈判）。但这已经成为又一个宝贵的经验：与美国人互动和谈判绝对不会让他们减少（对伊朗）的敌意，”哈梅内伊称。

“有些人觉得与美国坐下来谈判会解决我们的所有问题。我知道情况并非这样，但鉴于核问题的敏感性，还是得试试，”他说。

“现在来看过去一年的事情已证明，这种直觉是对的。我们没有从这些接触中获得任何好处，而美国官员的讲话口气变得更严厉，更不友好，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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