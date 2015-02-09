哈梅内伊表示可接受伊朗核谈公平的折衷方案

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透迪拜/慕尼黑2月8日（记者Mehrdad Balali/Shadia Nasralla） - 伊朗最高领导人哈梅内伊周日称可接受伊朗核谈判的折衷方案。这是他对伊朗总统鲁哈尼与西方国家谈判的最强烈支持，伊朗国内的强硬路线者则反对谈判。
伊朗外长正在慕尼黑与参加核对话的各方代表会晤，哈梅内伊表示“强烈”支持达成公平的核协议。
据伊朗官方媒体，哈梅内伊对伊朗空军人士称：“我支持任何可能达成的协议。当然，只要那不是糟糕的协议。不能达成协议总比达成损害国家利益的协议强。”
哈梅内伊表示支持伊朗总统鲁哈尼与西方国家的核谈判，并称若能达成任何可行的协议，则意味着双方都放松了各自的要求。他的讲话显示他对被称其为“强盗”的西方国家仍心存疑虑。
“正如总统所言，谈判意味着（双方）达成共识。因此，另一方......不应期待其不合理的要求将会被满足。这意味着任何一方都不可能最终实现自己所有的愿望。”
“我支持达成良好的协议，伊朗也肯定不会反对任何维护国家尊严和统一的协议，”哈梅内伊称。他这番话明显针对强硬路线者，警告他们要接受与包括美国在内的全球大国达成的协议。
谈判代表将6月30日设为达成协议的最后期限，西方国家官员称计划在3月就该协议的实质内容达成一致。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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