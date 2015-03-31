焦点：时间所剩无几 而伊朗与六大国在核谈判中互不让步

3月30日，伊朗与六大国代表在瑞士洛桑进行核谈。 REUTERS/Brendan Smialowski/Pool

路透瑞士洛桑3月30日 - 伊朗与主要大国周一竭力就核问题达成初步协议，与此同时形势却变得“黯淡”，双方都坚持各自立场，而距离他们设定的截止期限只剩下一天。

几天来，伊朗同美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国一直在试图打破谈判僵局。谈判的目的在于确保伊朗不会发展核武器，以此换取联合国放宽对该国的制裁。伊朗因为遭受制裁，经济受到严重打击。

本次瑞士洛桑谈判希望达成框架协定，为6月底之前缔结全面协议做准备，但参与的官员透露，会谈仍有可能谈崩，无论如何他们将继续努力直至周二午夜(2200GMT)的截止期限，甚至在期限过后也不放弃。

“仍然存在一些困难的问题，”美国国务卿克里对美国有线电视新闻网(CNN)说。“我们将工作到夜里，显然会一直到明天...每个人都知道明天意味着什么。”

克里的发言人Marie Harf称，周二各方成功达成协议的可能性为50%。

伊朗高级谈判人员Abbas Araqchi称，在讨论各种提案。“但我们还是不能说，接近解决余留问题，”他对记者称。“我们希望今晚或明天得出结论，但这无法保证，前路依然艰难。”

一西方外交官称，尚有三大棘手余留问题，不知能否解决。

**制裁是一个余留问题**

这些余留问题包括：最初的10年期限过后，对伊朗铀浓缩和核项目研发活动的限制期限；取消联合国制裁；以及伊朗若违反协议将恢复制裁。

伊朗要求立即结束制裁，作为交换限制伊朗原子能活动的条件。

中国新华社援引一外交官报导称，周一谈判的气氛从乐观转为黯淡。

除了克里，伊朗外长扎里夫、英国外交大臣夏文达、法国外长法比约斯、德国外长史坦迈尔、中国外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫，均齐聚在这座俯瞰日内瓦湖的19世纪饭店。

拉夫罗夫在会后因事返回莫斯科，不过官员表示，如果有什么事要宣布，他将再赶回来。

以色列总理纳坦亚胡反对与伊朗达成核协议。他在耶路撒冷表示，正在合计的协议传达了“伊朗可以通过攻击性得到好处”的讯息。

西方官员指出，双方先前已接近达成可用2-3页文件概括的初步协议。

进一步的症结在于，伊朗要求要继续研究更新世代的先进离心机。这些先进离心机可更快更多地提炼铀，可供核电厂使用，若浓缩度够高，还可用来制造武器。

**6月前有更多工作要做**

官员们称，即便在截止期限前达成框架性协议，但双方要在6月底之前就所有技术细节取得一致并达成全面协议，仍存在失败的风险。

已经有好几个看似取得进展、最终却失败的例子。西方官员称，伊朗曾提议将保留的离心机数量从之前要求的近1万台减少至不到6,000台，并将大部分浓缩铀运往俄罗斯。

但伊朗谈判官员Abbas Araqchi称，“不考虑”将浓缩铀储备转移至国外。

不过谈判官员称，铀问题不是阻挠协议达成的障碍。Harf称，除了运往国外之外，还有其他可行的选项。其他官员称，其中一个选项就是稀释。

在联合国制裁的问题上，官员担心具有否决权的安理会五个常任理事国可能出于各种原因，反对解除联合国自2006年以来实施的一些制裁措施。

一名西方官员称，英法美希望解除的制裁仍可自行恢复，但俄罗斯反对，因为这会削弱该国的否决权。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/张若琪/李春喜; 审校 王兴亚/杜明霞/张涛/王颖)

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